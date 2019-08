Ieri sera (9 agosto) si è concluso il “Bonefro rock”, giunto alla sua venticinquesima edizione: tre serate dedicate alle band emergenti provenienti da tutta Italia con possibilità di aggiudicarsi dei premi in denaro.

Il Molise era rappresentato unicamente dai “Sound Zero“, la rock band che si è esibita lo scorso 4 agosto in occasione della festa patronale di Termoli. Non c’è più bisogno di presentarli: i ragazzi si stanno facendo strada, sono stati al Sanremo Rock destando ottime impressioni e i loro spettacoli dal vivo registrano buone affuenze di pubblico.

La prima serata del contest è stata di presentazione delle band. Nella seconda c’è stato un grande ospite internazionale, lo storico chitarrista degli Europe Kee Marcello, mentre nella terza e ultima serata c’è stata la premiazione.

Non sono mancate le sorprese per le band. Durante l’esibizione di Kee Marcello il chitarrista stesso ha chiamato sul palco il cantante dei Sound Zero Gioacchino Occhionero: la t-shirt degli Europe indossata dal cantante stesso ha colpito l’attenzione di Kee Marcello al punto tale da voler suonare insieme al giovane molisano.

Le serate hanno registrato una buonissima affluenza di pubblico. La band molisana è stata premiata come band autrice della migliore performance live. Una bellissima soddisfazione per i Sound Zero che si confermano in possesso di tutti i requisiti per potersi farsi largo nel palcoscenico della musica rock.

Appuntamento alla prossima edizione del Bonefro Rock, contest che si conferma anno dopo anno come uno dei più seguiti.