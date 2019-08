Intervento salvavita alle Tremiti dove un uomo, colto da malore, è stato prontamente soccorso grazie al salvataggio della Stazione Navale di Termoli delle Fiamme Gialle.

L’uomo, un abitante delle Isole Diomedee, è stato colto – nottetempo, la settimana scorsa – da ischemia. La figlia ha subito invocato i soccorsi dell’imbarcazione militare della Guardia di Finanza per il trasporto dei sanitari del 118 dall’isola di San Domino a quella di San Nicola, non in possesso di un proprio mezzo navale.

L’equipaggio della vedetta “V.916”, in dotazione alla Stazione Navale di Termoli, stava pattugliando le acque dell’arcipelago delle Tremiti – nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria disposti per il periodo estivo dal Reparto Operativo Aeronavale – e in quei momenti hanno ricevuto la richiesta d’aiuto.

L’intervento è stato provvidenziale per il trasferimento immediato dell’equipe medica sul posto, che a sua volta ha stabilizzato l’uomo che è stato poi trasportato in elicottero nel nosocomio di Foggia.