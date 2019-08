Colletorto, le classi 1959 e 1969 in festa per una giornata speciale

Insieme fanno centodieci anni, tutti vissuti con intensità e consapevolezza. La classe 1959 e la classe 1969 di Colletorto si sono ritrovate in paese per festeggiare i rispettivi sessanta e cinquant’anni. Una giornata speciale per ripercorrere tante esperienze di vita, momenti felici, difficoltà, la scuola, le comitive, i sogni realizzati e quelli ancora custoditi nel cuore.

Per loro una messa comunitaria nella chiesa madre celebrata dal parroco, padre Vincenzo Bencivenga, per rendere grazie al Signore del dono della vita. Poi, tutti a pranzo per la festa in musica e allegria. Auguri a tutti e alle rispettive famiglie.