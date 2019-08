Cosa c’è di meglio della moto da usare in estate, con il vento in faccia e la facilità di muoversi e trovare parcheggio? Con CMT Motor sarà ancora più facile, visto che non solo si potranno acqusitare le due ruote ma si potranno anche noleggiare a lungo termine per usarle nel periodo migliore dell’anno, con la facilità e la comodità di poterle restituire o allungare il periodo di possesso.

In via Martiri della Resistenza 96 a Termoli, c’è un negozio che risponde ad ogni esigenza, in cui si può acquistare la moto da un privato, in sicurezza e senza particolari problemi, pagando comodamente anche a rate. Da qualche tempo anche a Termoli è “sbarcato” il primo negozio del marchio in franchising nato nel 2004 in Svizzera con l’esperienza e la professionalità che lo contraddistingue.

di 9 Galleria fotografica CMT Motor









Il negozio nei pressi dell’ex caserma dei Carabinieri aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 permette a chiunque di visionare i modelli presenti con la possibilità di acquistarli o noleggiarli. Per chi vuole vendere, magari per cambiare le due ruote, potrà rivolgersi al centro i cui dipendenti si occuperanno dell’intera rete di vendita pubblicando l’annuncio anche sul portale cmtmotor.com e in altri 30 portali del settore. Per chi invece non vuole acquistare, ma non vuole rinunciare al brivido delle due ruote potrà facilmente andare in negozio e scegliere tra i 400 modelli di moto e scooter a noleggio a lungo termine. Non mancano poi gli accessori: caschi di protezione omologati, bauletti e guanti per essere al meglio in sella.