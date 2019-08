Campobasso Calcio, altro ‘colpo’ in attacco: arriva Zammarchi alla corte di Cudini

Non si ferma il Campobasso Calcio, deciso a cesellare la rosa di mister Mirko Cudini in vista della prossima stagione.

Un calciomercato, quello rossoblù, in linea con le ambizioni della società del patron Gesuè. E così dopo il bomber Danilo Alessandro – fiore all’occhiello dell’attuale campagna acquisti – alla corte del Lupi sbarca un altro prezioso rinforzo che andrà a completare il pacchetto avanzato: si tratta del classe 2000 Andrea Zammarchi, esterno d’attacco di grande talento protagonista a Cesena lo scorso anno.

Zammarchi, il cui esordio in quarta serie risale a due stagioni fa con la maglia del Romagna Centro, si è aggregato alla nuova compagine già da qualche giorno ed è carico per la nuova avventura nel capoluogo: “Appena è arrivata la chiamata dal Campobasso non ho esitato un attimo, cogliendo subito questa grande opportunità – commenta il giovane calciatore rossoblù – Darò il mio contributo alla squadra dando il massimo in ogni allenamento. Lavorerò per poter dare un aiuto importante ai miei compagni nelle partite del campionato“.