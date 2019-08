Caduta dal balcone per un giramento di testa. Miracolata: la 53enne sta bene

La signora di 53 anni che lunedì scorso è caduta dal balcone a Termoli sta bene, fortunatamente. Deve restare immobile e a riposo, e per un periodo di tempo non potrà muoversi, ma non ha riportato conseguenze gravi dall’episodio, che avrebbe potuto invece innescare il peggio vista la dinamica. Scongiurato anche un intervento chirurgico al femore e agli arti, con grandissimo sollievo della famiglia che può finalmente tirare il fiato.

Accertate in via definitiva anche le cause dell’evento accidentale che risale alla mattinata del 19 agosto: la signora stava fumando una sigaretta in balcone, a casa sua, quando ha avuto un giramento di testa, un malore, perdendo l’equilibrio e precipitando di sotto. Era stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in Pronto Soccorso.