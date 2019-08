È caduta dal secondo piano della sua abitazione in via del Calcio a Termoli. Una brutta disavventura per una donna di 53 anni, che alle 13.30 circa sarebbe precipitata per cause da accertare.

Ha riportato una frattura del femore per la quale dovrà essere operata e alcune escoriazioni, ma non corre pericolo di vita.

La signora, secondo quanto riferito sia ai soccorritori del 118 che, nella fase successiva, ai medici del Pronto soccorso del San Timoteo, dove é arrivata cosciente, si sarebbe sporta eccessivamente, perdendo l’equilibrio e cadendo di sotto. Non ci sarebbero testimoni, anche se le forze dell’ordine stanno cercando di verificare il racconto e ricostruire con maggiore esattezza la dinamica e le cause, che sono tutt’ora al vaglio degli inquirenti.

Al momento la donna si trova nel reparto emergenza del San Timoteo ed è sottoposta a tutti gli esami del caso. Non risultano traumi di natura cranica né compromissioni a livello cerebrale o degli organi interni. Come da protocollo i medici del pronto soccorso hanno girato la segnalazione alle forze dell’ordine, e sull’episodio è in corso una indagine di prassi.

Ad accorgersi dell’accaduto dapprima una vicina di casa, che ha sentito un tonfo. Subito dopo le urla del marito che ha chiesto aiuto. Sul posto, subito dopo, sono intervenuti i volontari della Misericordia e del 118 che hanno provveduto a trasportare d’urgenza la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale termolese.