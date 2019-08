Brindisi notturni e bottiglie abbandonate: la torre di Delicata Civerra bersaglio degli incivili

Gli ideali glieli do io! Sono stato ragazzo anch’io ma a quei tempi che vuoi sognare c’era solo da lavorare!…

Queste sono le parole pronunciate da Agenore in “Tutti insieme lo denunciam”, brano contenuto nell’album “Sono Solo canzonette” (1980), indimenticabile successo di Eduardo Bennato.

L’austero Agenore Darling, padre di Wendy, Gianni e Michele, biasima e condanna i figli (e per estensione i giovani tout court) poiché, affascinati dall’anticonformista Peter Pan, avrebbero completamente perso valori e princìpi.

Le parole di quella canzone risuonano impietose, nelle orecchie di chi è cresciuto ascoltandola, ogni qual volta ci si rende conto di essere passati dall’altra parte della barricata… non più figli bensì genitori.

Eppure non c’è Peter Pan che possa farci tacere dinanzi ad immotivati atti di superficialità, conditi da un’errata interpretazione dell’ironia.

Lungi da noi ogni spirito censorio, cosa c’è di più gradevole che soffermarsi, in una piacevole serata di fine estate, a socializzare con gli amici in uno dei più affascinati siti del centro storico cittadino?

Ma parimenti c’e da chiedersi che senso abbia lasciare in fila bottiglie e bicchieri di plastica, quale innaturale arredamento, sulle antiche pietre della Campobasso medioevale?

Oltre al dubbio gusto estetico, la plastica, sospinta dal vento, sarà causa di irreversibile inquinamento e peggiori saranno i risultati provocati dalla potenziale rottura delle bottiglie in vetro.

Su tutto, poi, la mancanza di considerazione per la propria città, per i residenti, per i turisti e (non ultimi) per gli operatori della Sea che, pur avendo il dovere di mantenere la zona pulita, hanno il diritto di essere rispettati nell’esercizio del proprio lavoro.

Ed allora… sempre ben vengano i brindisi, ma levando i calici per esaltare la cura del Bello, il rispetto dell’Ambiente e l’Amore per la propria città!

PG