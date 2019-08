Black-out e sbalzi di corrente, guasto Enel. RioVivo e Corso Nazionale al buio

Diverse zone di Termoli, anche in centro, sono rimaste al buio a causa di quello che, dalle prime informazioni, sembra essere un guasto sulla linea Enel per il quale si sta cercando il punto di corto. Il disagio, proprio stasera festa di San Basso, con migliaia di persone in giro e centinaia di autovetture in attesa di entrare a Termoli, ha avuto inizio poco dopo le 21 e 30, in via Corsica dove la corrente è improvvisamente andata zia.

Subito dopo, in una sorta di reazione a catena, il luna park di RioVivo è precipitato nelle tenebre e infine è toccato al Corso Nazionale, dove le luminarie e i lampioni sono spenti alcuni minuti mentre i locali e le abitazioni private hanno mantenuto la corrente in quanto i tecnici hanno 2staccato” l’elettricità pubblica nel tentativo di risalire al punto di origine.

Sulla base delle prime informazioni risulta che ci sia un guasto sulla linea elettrica Enel, probabilmente causato da un sovraccarico di corrente, che ha richiesto un intervento di spegnimento a catena delle varie zone interessate per individuare il problema.