Autocarro si ribalta in via Lazio, paura per il conducente

Quando gli uomini del 115 sono arrivati, si sono trovati dagli agli occhi uno scenario preoccupante e forse temevano il peggio per il conducente del grosso mezzo che si era ribaltato. L’intervento ieri – 20 agosto – alle 7 a Campobasso, dove il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso per un incidente avvenuto in via Lazio dove un autocarro con su una mini pala meccanica si è ribaltato.

I pompieri hanno provveduto al recupero e messa in sicurezza dei mezzi anche con l’utilizzo di una autogrù.

Inoltre anche ieri ci sono stati numerosi interventi per incendi di sterpaglie e vegetazione a Montenero di Bisaccia, Portocannone, Montecilfone e, di particolare estensione, a Contrada Fontana Ciccione in agro di Santa Croce di Magliano.

Particolarmente difficoltosa la circolazione sulla strada provinciale 131 che collega la statale 87 alla Bifernina sempre per un incendio di sterpaglie a bordo strada.