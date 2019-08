Brutto incidente nella tarda serata di lunedì 19 agosto in viale Pertini, alla periferia di Termoli. Un’auto si è scontrata contro uno scooter che poi ha preso fuoco per la perdita di benzina provocando un rogo con fiamme alte e visibili da centinaia di metri di distanza. Trasportato in ospedale in codice rosso un 21enne.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 all’incrocio con il tratto di via Pertini che conduce al campo sportivo. Una auto di colore bianco ha colpito lo scooter facendo balzare sull’asfalto il ragazzo che era in sella allo scooter.

Sul posto un’ambulanza del 118 di Termoli con i volontari della Misericordia, i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere immediatamente le fiamme, nonostante fossero impegnati in diversi altri interventi, compreso un grosso incendio all’ex Fornace di Termoli, e la Polizia Stradale.

Gli agenti con due pattuglie hanno preso i rilievi e hanno regolato il traffico che ha subito qualche rallentamento anche a causa della carcassa del motorino completamente divorata dalle fiamme e dei detriti sparsi sull’asfalto.

La persona rimasta ferita nello scontro è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli. Il giovane ha riportato un politrauma ed è giunto in Pronto soccorso in condizioni molto serie.