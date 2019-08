Auto contro moto sulla provinciale per Ferrazzano, ferito il centauro

Violento scontro nel tardo pomeriggio lungo la strada che da Campobasso conduce verso Ferrazzano, all’altezza del supermercato “Todis”.

L’auto, una Lancia Y, pare stesse svoltando per entrare proprio nel parcheggio del supermercato quando si è scontrata con una motocicletta che proveniva dal senso di marcia opposto.

Violento il frontale: in frantumi i vetri dell’utilitaria, semidistrutta la motocicletta. Il centauro avrebbe sbattuto contro il muretto che fiancheggia il supermercato. Alla guida dell’utilitaria invece, pare, ci fosse una donna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Gli operatori del servizio di emergenza territoriale hanno prestato già sul posto le prime cure al centauro che è poi stato trasportato in ospedale in “codice giallo”, codice di media entità. Avrebbe riportato qualche frattura, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Qualche disagio per la circolazione che è stata deviata sulla piccola bretella che costeggia la strada provinciale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire le cause dell’incidente che – non è escluso – sia stato causato da una distrazione o anche dalla velocità di uno dei mezzi visto che sul punto in cui è avvenuto non presenta particolari criticità dal punto di vista della visibilità.