Auto contro moto, paura in via Monte Grappa: centauro 21enne in ospedale

Ancora tanta paura sulle strade cittadine. Ancora una volta l’asfalto è stato il teatro di un pericoloso incidente.

È accaduto ieri sera (6 agosto) poco prima delle 23, a Campobasso, nei pressi dell’incrocio tra via XXIV Maggio e via Monte Grappa: per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti e probabilmente legate alla scarsa visibilità dello stesso incrocio, un’auto e una moto sono venute a collidere all’altezza del distributore di benzina della zona.

Violento l’impatto, avvertito immediatamente anche da passanti e residenti: ad avere la peggio sarebbe stato proprio il centauro, catapultato al suolo in seguito allo scontro.

Soccorso dagli uomini del 118, il conducente del mezzo a due ruote – un ragazzo di 21 anni – è stato immediatamente trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. In pronto soccorso è stato trasportato in codice 2 (media gravità).

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia che, oltre ad effettuare i rilievi, chiarirà anche le cause dell’incidente che accende i riflettori sulla pericolosità dell’incrocio tra via XXIV Maggio e via Monte Grappa: visibilità ridotta di giorno a causa di una aiuola, e visibilità ancora più ridotta di notte per una illuminazione pubblica insufficiente.