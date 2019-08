Aut Aut Festival, in caso di pioggia l’evento si terrà in Sala consiliare

Non sarà la pioggia a fermare l’Aut Aut Festival. Per la serata di stasera alle 21.30 a San Martino in Pensilis, gli organizzatori rendono noto che in caso di pioggia l’evento si terrà all’interno della Sala consiliare del Comune e non, come previsto, nel cortile del Palazzo Baronale della famiglia Tozzi.

L’appuntamento di stasera, in ogni caso, è con Enzo Luongo e Pippo Venditti, giornalisti molisani che presenteranno uno spettacolo tutto da ridere dal titolo “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano”.