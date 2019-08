Prosegue la rassegna culturale – itinerante – dedicata agli autori. In programma due scoppiettanti serate nel corso del fine settimana. L’Aut Aut Festival, dopo il successo dell’appuntamento con Luca Bottura a Portocannone (foto sotto) che ha visto gremita la piazza del piccolo borgo e ha avuto risonanza sulla stampa nazionale (sul settimanale l’Espresso), sarà a San Martino in Pensilis venerdì 23 agosto con i giornalisti molisani Enzo Luongo e Pippo Venditti e a Campomarino domenica 25 agosto con gli autoridi Lercio.it.

L’evento di venerdì a San Martino in Pensilis, dal titolo “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano”, sarà tutto da ridere: attraverso immagini, ritagli di notizie, aneddoti e commenti verrà raccontata la nostra regione, le sue particolarità e le sue stranezze. Sul palco Enzo Luongo, il giornalista noto per aver cavalcato il tormentone “Il Molise non esiste” con il suo libro omonimo, e Pippo Venditti, mattatore del web e celebre ideatore e interprete della pluripremiata webserie molisana “La banda della Masciona”. Le loro due voci insieme per una storia di ironia e autoironia a metà tra l’informazione-intrattenimento e lo show comico.

Lo spettacolo “Anche i molisani nel loro piccolo si incazzano” prende spunto dalle tante proteste nate in regione per il dilagare della presunta “non esistenza” del Molise: una carrellata di aneddoti, episodi, filmati, foto, tweet o post su Facebook che raccontano il Molise e i molisani attingendo a fatti realmente accaduti. Ironia e comicità, la chiave narrativa. Il risultato finale sarà un’ora di risate piene, per ricordare, in mezzo a tanti eccessi, l’eccezionalità della regione più giovane d’Italia.

Domenica l’appuntamento sarà invece a Campomarino (in Largo Santa Maria) con il collettivo di Lercio.it che torna all’Aut Aut Festival con la presentazione dell’ultimo libro “La storia lercia del mondo. Tutto quello a cui non crederete dai dinosauri antivaccinisti allo sbarco sulla luna, passando per l’esistenza del Molise”. Un titolo da cui si può intuire il tenore della serata. Ospite sarà Andrea Sesta.

Lercio.it, come noto ai più, è un sito satirico italiano di false notizie di taglio umoristico, comico e grottesco che fanno il verso agli articoli tipici della stampa sensazionalistica. Praticando la parodia del giornalismo tradizionale.

La redazione di Lercio è formata da autori giovani in gran parte provenienti dal collettivo satirico Acido Lattico, che riuniva parte degli autori che avevano contribuito alla rubrica La Palestra, un’iniziativa di Daniele Luttazzi.

La particolarità di questa V edizione dell’Aut Aut Festival, rassegna che è stata scelta tra i progetti co-finanziati dal bando regionale “Turismo è Cultura 2019-Molise che incanta”, è la valorizzazione degli scorci più belli dei borghi e delle città molisane e, a tal proposito, una straordinaria sorpresa è quella che l’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis, in sinergia con l’agenzia Ticonzero editing a cui è stata affidata l’organizzazione degli eventi, ha riservato a tutti gli spettatori dell’Aut Aut: il 23 agosto infatti, la serata si terrà in uno scenario d’eccezione. Verranno aperte le porte del meraviglioso cortile del Palazzo Baronale della famiglia Tozzi. Un luogo esclusivo e suggestivo sconosciuto ai più ma messo gentilmente a disposizione dalla famiglia Tozzi che ha apprezzato e sposato il progetto dell’Aut Aut Festival.

“Siamo davvero felici e soddisfatti dell’entusiasmo che l’Aut Aut Festival suscita nelle amministrazioni con le quali stiamo lavorando – ha dichiarato la giornalista Valentina Fauzia, curatrice del festival -, i piccoli borghi molisani sono scrigni di inesauribile bellezza e sia gli amministratori che le persone che li abitano stanno accogliendo gli eventi dell’Aut Aut con grande gioia e generosità, e come una reale opportunità di visibilità e valorizzazione del territorio”.

Entrambi gli eventi inizieranno alle 21,30 e, come del resto tutti gli eventi dell’Aut Aut Festival, è ad ingresso libero.