Per una sera d’estate il lungomare prende vita. Grazie a giocolieri, trampolieri, truccabimbi e alla musica dei lidi che rianima il litorale nord della città con un evento inserito dal Comune nel cartellone estivo della città adriatica. E così, ieri sera venerdì 9 agosto, la passeggiata in centro e al borgo si allunga e in tanti arrivano sul lungomare Colombo per ammirare da vicino le abilità dei giocolieri che intorno radunano soprattutto i bambini, coinvolgono i grandi per uno spettacolo divertente di equilibrismo, giochi e fuoco.

E poi lungo tutto il percorso del litorale, anche truccabimbi che hanno trasformato i volti dei più piccoli in piccole opere d’arte grazie ad una tavolozza di colori sgargianti, glitter e tanta fantasia. Senza dimenticare la precisione e la bravura dei figuranti divenuti statue immobili e perfette nei loro colori. Per i più piccoli spazio anche ai giochi con i gonfiabili davanti ai lidi balneari.

Poco più in là la musica del piano bar ha animato la piazza di alcuni lidi dove gruppi di ballerini si sono lanciati nelle danze di gruppo e nei balli di coppia dimostrando la propria bravura e gli insegnamenti frutto delle lezioni invernali. Mentre intorno alla mezzanotte le consolle dei dj hanno fatto ballare anche i più giovani con i lidi divenuti per una sera discoteche all’aperto fino a notte fonda.

L’evento piace a tanti che apprezzano soprattutto il lungomare animato anche di sera. “E’ piacevole camminare qui, l’aria è buona ed è un bel modo di trascorrere la serata, dovrebbe essere movimentato più spesso nel periodo estivo”, il commento dei tanti.