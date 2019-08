Vi è mai capitato di ammirare le stelle o di prendere un aperitivo vicino al mare? Sicuramente. L’avete mai fatto su una barca che plana sulle acque leggiadre dell’Adriatico, al chiarore della luna che si riflette magnifica sul mare, in un cielo blu ricoperto di stelle? Se la risposta è no, chiudete gli occhi ed immaginate di trovarvi sullo Zenit, l’overcraft della GsTravel, in una calda serata estiva dove l’afa e la stanchezza la fanno da padrone.

Siete sulla barca, al chiarore di luna, con la musica che risuona nell’aria ed un calice di vino molisano, fresco ed invitante, tra le mani, assaporando prodotti tipici locali, in compagnia della vostra famiglia e dei vostri amici. Intorno a voi solo una distesa di mare e cielo stellato, dolcemente cullati dalle onde e rinfrescati dalla brezza che accarezza amorevolmente il corpo. No, non è un film, ma un’opportunità unica che la Gs Travel di Domenico Guidotti mette a disposizione di tutti coloro che vogliono provare un’esperienza incredibile.

di 10 Galleria fotografica GsTravel e Franmarine









Grazie all’intuito ed all’esperienza della famiglia Guidotti, termolesi doc che da generazioni lavorano per la promozione del nostro territorio attraverso i tre mantra della territorialità, della continuità e della novità, potrete partecipare ad una serata all’insegna dell’enogastronomia locale, a bordo di un’imbarcazione unica: si chiama ‘Sunset Boat Party’, l’ingresso è libero, previa prenotazione, e vi consentirà di gustare uno dei vini delle aziende vinicole locali, accompagnati da un ricco buffet e da musica ed intrattenimento.

E se guardare il mare non vi basta, perché il mare va vissuto, non potete perdervi un’escursione alle Isole Tremiti, dove il mare attraversa tutte le sfumature del blu e del verde, con l’acqua cristallina che riflette ogni particolare, dolcemente accompagnati da un branco di delfini che giocano e nuotano a due passi da voi. A bordo del Fox potrete navigare alla volta delle Diomedee, isole uniche e patrimonio dell’Unesco. Ma non è tutto, perché la traversata sarà resa ancor più speciale dalle lezioni nautiche e marinaresche tenute dallo staff della Guidotti Ships che renderanno il viaggio indimenticabile.

Cosa aspettate? Prenotate subito la vostra serata incantevole o la vostra vacanza da sogno, scoprite luoghi mai visti prima e godete della vista di un manto di stelle senza le luci della città. Per catapultarvi in una nuova esperienza con la GsTravel potrete contattare il numero 366 3815335 oppure visitare la pagina facebook GsTravel per restare sempre aggiornati sulle nuove offerte e sugli eventi. Se siete interessanti a raggiungere le Isole Tremiti a bordo del Fox, seguite la pagina facebook Franmarine. Il prossimo anno sarà ricco di novità, grazie al ritorno in piena attività dello Zenit, con nuove mete e nuovi desideri da realizzare.