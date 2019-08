A spaventarsi sono stati i vicini di casa, in via Cairoli a Termoli. L’uomo all’interno dell’appartamento, un 82enne, non rispondeva alle loro chiamate e non apriva la porta. Ma dall’abitazione fuori usciva un persistente odore di gas. E così, poco dopo le ore 21 di questa sera 21 agosto, è stato lanciato l’allarme e nella strada sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, insieme al 118 Molise e ai volontari della Misericordia.

Arrivata anche una volante della Polizia Ma per fortuna quello che si temeva non si è avverato. I soccorritori hanno sfondato l’ingresso e sono entrati all’interno dell’appartamento, trovando l’anziano a terra, riverso sul pavimento. L’uomo era in stato di choc e probabilmente era caduto da diverse ore, ma non è in pericolo di vita, come hanno certificato i medici del pronto soccorso dell’ospedale, dove è stato trasferito d’urgenza e affidato ai sanitari.