Anziano cade dal balcone e muore. Aveva da poco perso un figlio, paese sotto choc

Un dramma quello accaduto a Santa Croce di Magliano oggi pomeriggio, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dal balcone della sua abitazione, nel centro del paese. Intorno alle 18 e 30 la tragedia, per la quale non si è potuto fare nulla. Troppo gravi le conseguenze dell’urto contro il cemento, come constatato dai medici del 118, intervenuti con i Vigili del Fuoco della stazione vicina e i carabinieri della Compagni di Larino.

I militari dell’Arma hanno raccolto elementi per l’informativa destinata al Pm, del quale si è in attesa di conoscere la decisione in merito a un eventuale esame autoptico che tuttavia appare molto improbabile. Gli inquirenti infatti ritengono, sulla base di elementi concreti, che l’anziano a – – che viveva solo nella casa – si sia volontariamente lanciato dal balcone in un momento di particolare depressione e tristezza. Probabilmente a incidere sul gesto la perdita, pochi giorni fa, del figlio dell’uomo.

Un dramma, appunto, che ha colpito in profondità l’opinione pubblica. Santa Croce sta vivendo, come comunità, un momento di dolore e sconcerto.