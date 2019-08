Una commedia degli equivoci a tratti esilarante e interpretata brillantemente. L’Anfitrione, tragicommedia scritta dall’autore latino Plauto all’incirca nel III secolo a.C., è andata in scena ieri 8 agosto nella sempre splendida e suggestiva cornice del Teatro Verde, nel cuore verde della città di Termoli. Sul palco attori di tutto riguardo e noti al grande pubblico come Franco Oppini e Debora Caprioglio.

Sul palco nessun addobbo scenico se non un tendone dietro il quale le beffe hanno luogo. Oppini ha indossato le ‘doppie’ vesti di Anfitrione-Giove mentre la Caprioglio quelle della serva Bromia. Insieme a loro un esilarante Enzo Casertano (il servo Sosia), Barbara Bovoli nei panni della bella Alcmena, moglie di Anfitrione, e Tonino Tosto, interprete del dio Mercurio con le sembianze di Sosia. Il tutto diretto da Livio Galassi.

Per chi non conoscesse questo testo che è il classico esempio di commedia degli equivoci, l’ingarbugliata trama si innesta proprio sul gioco dei doppi: il dio Giove, desideroso di possedere la bella – ma mortale – Alcmena, prende le sembianze del marito di lei, il comandante dell’esercito tebano Anfitrione. Allo stesso modo, il dio, figlio di Giove, Mercurio assume i tratti del servo di Anfitrione, tale Sosia. Non è un caso se la parola ha assunto il significato che tutti conosciamo.

Nel dipanarsi della vicenda, una celia degli dei che abilmente inganna i mortali in questione, fraintendimenti e ambiguità la fanno da padrone. Dapprima è Sosia a trovarsi vittima dell’insospettabile tranello. La scena in cui si trova vis a vis con il suo eguale – che in realtà è Mercurio – è tutta da ridere con il secondo che riesce infine a convincere Sosia di non essere se stesso ma che il vero Sosia è lui, ingenerando però in lui una comprensibile confusione per lo strano furto di identità.

Quando il valoroso Anfitrione torna vittorioso nella sua casa, dopo la battaglia coi barbari, ne nasce un diverbio inverosimile con la sua sposa – e la sua serva – che sostiene di aver giaciuto con lui la notte precedente e da qui l’accusa da parte del marito di adulterio. E il pubblico, numeroso per l’occasione, non ha potuto non divertirsi ad assistere all’intrigo teso dalle divinità agli umani, ignari fino alla fine dell’abile trucco.

Uno straordinario Franco Oppini e una brillante Debora Caprioglio – così come il resto del cast – hanno regalato a tutti una serata piacevolissima, complici le spassose interazioni con il pubblico. Da rilevare la superba interpretazione dell’attore protagonista nella scena in cui interpreta i due se stesso in lotta tra loro. Ma in generale non si è vista mai una esitazione da parte degli attori che hanno mostrato tutta la loro bravura cimentandosi anche con frasi ed espressioni nella lingua latina.

Sul finale, Alcnema darà alla luce due gemelli, uno figlio del suo legittimo marito e l’altro frutto della passione con Giove. L’inganno è finalmente svelato, i protagonisti si riconciliano e viene ricomposta la quiete domestica. Si chiude così lo spettacolo, seguito dal tributo della platea.

Un successo anche per Frentania Teatri che, con la direzione artistica di Giandomenico Sale, ha portato a Termoli questa eccellente versione di Anfitrione.