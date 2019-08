Incidente senza particolari conseguenze nella notte appena trascorsa a Termoli, dove una persona in probabile stato di ubriachezza ha travolto con la propria macchina altre 4 auto che erano in sosta sul ciglio della strada in via Martiri della Resistenza.

Il fatto è accaduto attorno a mezzanotte e mezza non lontano dalla rotatoria che porta alla chiesa della Madonna delle Grazie. Non si sono registrati feriti, mentre le auto colpite sono state danneggiate.

Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri. Il fatto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti