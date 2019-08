Al Vespero, Par Tutto ‘N Termolio

Sciogliendo ‘na cima, col mare parlo

e lui ogni volta agitato mi risponde,

a Grande Difesa de la città. C’è chi

dimora nel castello e poi, in spiaggia,

fa ‘l bagnino; cicerone quell’altro,

il Santo patrono, in cattedrale.

A vento muto, s’occlude il Porticone

d’accesso ai quartieri e al pesce fritto.

In porto il depuratore dell’anima,

collettiva, lezza la vista Tremiti

a nitore de l’inquinante Nucleo?

Non sotto al ponte, dormirò nel parco

o magari ne la residenza Sveva.

Al borgo, saran vietati gli sconci,

a Lungo di moda. Ma che Termolio

alla vela, mentre mangio un Yo-Go.

Andri200819 Parafrasi = 16 versi endecasillabi esenti da rima. Che questo componimento sia in data estate 2019 non ci sono dubbi, il ponte sul lungomare non è che un ricordo, a noi contemporanei la Residenza Sveva e Yo-Go. Ascoltando Genova per noi, cantata e scritta da Paolo Conte, ho deciso di scrivere la presente poesia. La canzone parla di Genova, lo sguardo dell’autore è quello del piemontese che viene dalla campagna, il visitatore occasionale che sogna il sole ed una vacanza al mare; Conte riesce a sintetizzare il senso di meraviglia che prova il provinciale nel visitare una città ricca di complessità. Anch’io non sono nativo di Termoli e provengo dall’interno del Molise. Anche il mio sguardo è di meraviglia nei confronti del mare e delle storiche bellezze architettoniche, di ironia verso il Nucleo industriale ed il depuratore. Non è influente per l’economia del testo, ma nelle quattro strofe ci sono 25 elementi che caratterizzano il luogo dove vivo; ad esempio Lungo è in maiuscolo poiché si riferisce al santuario mariano fuori Termoli. Faccio notare l’anafora che è presente all’inizio del terzo verso d’ogni strofa: a Grande Difesa, A vento muto, a nitore, a Lungo. Composizione lasciata decantare oltre una settimana ed infine revisionata in più punti.