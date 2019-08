Sono un cucciolone di colore bianco, razza Chow Chow, e mi sono smarrito. Vago senza meta in via De Gasperi a Termoli, incapace di ricongiungermi alla mia famiglia. Qualcuno mi sta cercando? Aiutatemi, vi prego. Non voglio finire in canile e non posso vivere da solo, in strada.

Se conoscete la mia famiglia, o volete adottarmi, contattate Miriana al 3318380992.