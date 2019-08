Addio all’ex capitano del Termoli Alessandro Basso, il ricordo del presidente del Difesa Grande

Il presidente del gruppo sportivo Difesa Grande ha voluto ricordare pubblicamente la figura di Alessandro Basso, ex capitano del Termoli nonché in seguito allenatore, che è venuto a mancare lo scorso 22 agosto al termine di una lunga malattia.

“Sei andato via in silenzio, con il tuo sorriso, con la tua dolcezza, che hai sempre dimostrato sul campo negli anni veri del calcio termolese. Nessuno si è accorto del tuo distacco dal mondo del calcio eppure eri la persona che avrebbe potuto dare tanto. Il tuo sorriso all’inizio di ogni partita dava coraggio e sicurezza a noi ragazzi di affrontare con impegno e amore per la maglia che indossava mo. Ciao capitano, ti ricorderemo sempre come quel giorno che ti ho regalato questa foto, ho visto scendere dal tuo viso una lacrima ci siamo emozionati entrambi e con un forte abbraccio ci siamo lasciati con tanti bei ricordi”.

Così Nunzio Cucoro, firmando ‘Il tuo pulcino nella squadra 1963-64-65’ e una foto d’epoca.