Chi è il piromane che ha preso di mira la baracca in cui ha vissuto per 16 anni Antonio della Porta, ex imprenditore termolese finito in disgrazia e morto il 21 marzo del 2018? È quello che si stanno chiedendo e stanno cercando di capire gli investigatori dopo che il terzo incendio, scoppiato questo pomeriggio (15 agosto), ha distrutto il capannone che si trova nella zona industriale di Campobasso a pochi metri dal centro commerciale Monforte.

Intorno alle 18:30 la chiamata alla centrale operativa del 115 e successivamente l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento prontamente le fiamme con l’ausilio di due automezzi. Sul luogo anche la polizia per evitare pericoli alla circolazione delle auto e ai residenti delle abitazioni vicine.

L’ultimo incendio che ha distrutto il container era avvenuto lo scorso febbraio.

Gli investigatori da tempo stanno cercando di capire la mano che periodicamente dà fuoco al container e i motivi di un simile gesto che si è ripetuto anche oggi, in una tranquilla giornata di Ferragosto.