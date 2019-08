Mesi e mesi di messaggi, un gruppo whatsapp dove ritrovarsi, parlare e soprattutto organizzare il compleanno dei 50 anni, un traguardo importante da festeggiare in compagnia della classe ’69 nata a Guglionesi. La preparazione è nata nei primi mesi dell’anno nuovo, quando qualcuno di buona volontà ha ricercato i numeri, creato il gruppo e iniziato a pensare a come festeggiare l’arrivo dei 50 anni. E così, in un batter d’occhio, si sono ritrovati da ogni parte del mondo a pensare al passato, ricordare gli anni della scuola e della gioventù prima di rivedersi: c’era chi è rimasto a Guglionesi, chi vive a Termoli, chi in Abruzzo, chi al nord Italia e qualcuno anche in Spagna e in America, connessi in tempo reale con tutti e presenti fino all’ultimo, anche se da lontano.

Dopo una maratona di messaggi appunto, hanno definito la festa con tanto di maglietta celebrativa nel nome dello sbarco della luna, avvenuto proprio nell’estate del 1969, quando qualcuno di loro era già nato mentre altri erano in procinto di venire al mondo. Un gadget ricordo indossato subito da tutti per uno scatto sulle scale nella piazzetta del chiostro di Santa Chiara, ieri domenica 11 agosto, prima dell’incontro casuale e fortuito con il primo cittadino Mario Bellotti a cui il gruppo ha strappato anche una foto davanti alla chiesa.

Poi l’aperitivo e infine una cena per rivedere insieme le foto scattate con il grembiule tra i banchi di scuola, la festa di carnevale, riportare alla mente i giochi di quando erano bambini e poi canti e balli che hanno condiviso, grazie al gruppo whatsapp, fino in America per far sentire a casa e in compagnia, nel pieno della festa, chi per lontananza non ha potuto partecipare. Infine un fuori programma che ha coinvolto anche chi era in piazza, a Castellara: dopo canti al karaoke e il taglio della torta creato apposta per l’occasione con l’immagine della maglietta, si sono trasferiti in centro e a suon di fisarmonica hanno continuato a festeggiare insieme, sempre in connessione con tutto il mondo. Con l’impegno di rivedersi presto, magari tra qualche mese, e ritrovarsi ogni anno per festeggiare ancora insieme.