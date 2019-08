Bar distrutto dal fuoco per un rogo notturno. Non si esclude la matrice dolosa

È stato semidistrutto dalle fiamme che si sarebbero sprigionate dalla cucina per svilupparsi poi all’interno del locale. Si indaga sulle cause e non si esclude la matrice dolosa.

Un incendio ha compromesso irrimediabilmente, la notte scorsa, il bar Oasi La Mesa Verde di via Napoli, a Petacciato. Zona centralissima. Intorno alle 4 e 40 l’allarme per le fiamme, che dalla cucina si sono propagate nel locale, fortunatamente chiuso a quell’ora.

Chiamati immediatamente i vigili del fuoco mentre il fuoco divampava paurosamente. La squadra del 115 è intervenuta alle 5 del mattino riuscendo a spegnere il fuoco. Ma è stata comunque un’alba di paura e timori, nella quale gli uomini del distaccamento del 115 hanno lavorato alacremente per evitare il peggio, vista anche la vicinanza con la strada e, oltre, alcune abitazioni.

Al vaglio degli inquirenti il punto di origine dell’incendio e l’eventuale responsabilità umana, che al momento non si può escludere come tuttavia non si può escludere neanche la causa accidentale. Questa mattina un sopralluogo con ingegneri del 115 è in previsione per dare un contributo alle indagini e tentare di stabilire con maggiore precisione una eventuale matrice dolosa.

La Mesa Verde è un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, di proprietà di due fratelli del posto. Anche loro saranno sentiti nell’ambito dell’inchiesta aperta.

seguono aggiornamenti