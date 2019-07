Accattivante, ironico, divertente. Internazionale e allo stesso tempo molisano. È così che si può descrivere il manifesto di MoliseCinema2019.

La foto ritrae Vittorio De Sica e l’attrice americana Raquel Welch, due icone del mondo del cinema e in particolare degli anni ’50 e ‘60 . Uno scatto memorabile datato 1966, di due divi internazionali del cinema, che però è anche molisano.

Già, perché la foto è opera del grande fotografo Paolo Di Paolo, di origini larinesi. Un artista che ha immortalato tante star del Novecento, del cinema e non solo, e a cui MoliseCinema dedicherà uno speciale omaggio nella sua Larino, con un incontro in cui sarà protagonista e una presentazione delle sue opere. L’appuntamento è per il 12 agosto nella città frentana.

MoliseCinema invece sarà nella ‘sua’ Casacalenda dal 6 all’11 agosto, fra poco meno di un mese, per la sua diciassettesima edizione. Svelata pochi giorni fa la notizia tanto attesa dell’ospite di punta, che sarà l’attrice Alba Rohrwacher.

MoliseCinema sarà anche in tour a partire dal 12 agosto in vari paesi della regione. Si comincia appunto a Larino per poi proseguire il 13 e il 14 agosto a Castelpetroso, il 16 a Busso, il 18 a Venafro e, per finire, il 21 e il 22 a Campomarino.

Da questi prime anticipazioni, ci sono tutti gli indizi per una nuova edizione di successo.