Violento tamponamento tra due auto sulla Bifernina, un ferito trasportato in ospedale

Una scena terribile quella che si è presentata agli occhi dei soccorsi ieri sera, mercoledì 17 luglio, al km 55 della ss 647 Bifernina: due automobili completamente distrutte, pezzi della carreggiata sull’asfalto e vetri in frantumi riversi sull’asfalto in conseguenza di un violento tamponamento consumatosi a tarda sera, verso le 23.

Ad entrare in collisione, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Fiat Punto ed una Hyunday i20 che percorrevano il tratto della statale. Ad intervenire, pochi minuti dopo l’impatto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno aiutato gli occupanti dei mezzi, visibilmente spaventati e sotto shock, ad uscire sani e salvi.

Nell’impatto una persona è rimasta ferita e dopo la visita preliminare dei sanitari accorsi sul posto dell’incidente, è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. La messa in sicurezza delle autovetture ed i rilievi stradali, sono stati affidati alla Polizia stradale.