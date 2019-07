Come da tabella di marcia, Villa De Capoa ha finalmente riaperto al pubblico: questa mattina, infatti, la città ha potuto riabbracciare il suo storico giardino, dopo le operazioni fitosanitarie necessarie a scongiurare la minaccia della piralide del bosso, parassita che aveva colpito alcune siepi del parco.

L’amministrazione pentastellata del sindaco Gravina, però, ha inoltre portato a termine ulteriori accorgimenti volti a rendere ancora più accogliente l’intero sito: proprio ieri lo stesso primo cittadino aveva annunciato il ripristino delle fontane, tornate così a funzionare.

Questa mattina (6 luglio) è toccato invece all’assessore all’ambiente Simone Cretella fare il punto della situazione e annunciare i miglioramenti apportati: “Riapre questa mattina la Villa De Capoa dopo alcuni giorni di chiusura per un intervento fitosanitario non più rimandabile – scrive l’esponente del MoVimento5Stelle su Facebook – ma in questi giorni di chiusura non siamo stati fermi: operatori del Comune e della Sea al lavoro per ripulire e risistemare viali, aiuole e fontane affinché il nostro polmone verde cittadino possa presentarsi ed ospitare al meglio cittadini e visitatori. Sono i primi passi di un percorso di riqualificazione generale che richiede tempo e risorse, ma che ci vedrà costantemente impegnati nei mesi a venire”.

(Foto: Simone Cretella@Facebook)