Vigilanza privata, Uiltucs e Fisascat in piazza per lo sciopero nazionale foto

Giorni delicati per tutto il comparto, ormai pronto all’iniziativa che troverà una sua declinazione anche in Molise. A Campobasso - il primo agosto in piazza Prefettura di Campobasso ed il giorno seguente dinanzi alla Regione Molise - Uiltucs e Fisascat chiederanno di incontrare le rappresentanze istituzionali per discutere ampiamente della delicata questione.

Guarracino: “Il rinnovo del contratto collettivo unica strada” Il settore della vigilanza privata è in fermento e continua a rivendicare, tra le altre cose, il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, fermo ormai da più di quaranta mesi. Una situazione che ha portato all’indizione dello sciopero nazionale proclamato dalle segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs per l’1 ed il 2 agosto prossimi. “Dopo lo sciopero e la grande manifestazione nazionale dello scorso 01 e 02 febbraio tenutesi Milano e Napoli – si legge nella nota – le Associazioni datoriali della Vigilanza avevano dichiarato l’intenzione di procedere velocemente al rinnovo del Contratto Collettivo della Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari scaduto, ormai, da 42 mesi”. Una intenzione a quanto pare svanita sul più bello: “Ancora una volta hanno fatto marcia indietro – recita il comunicato delle sigle sindacali – rallentando la trattativa e proponendo richieste inaccettabili.

