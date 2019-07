Vietare il fumo in spiaggia? I lettori di Primonumero dicono sì

Vietare completamente il fumo in spiaggia? Sembra proprio che molti siano d’accordo.

Multe a chi fuma in spiaggia e in mare. Sei d'accordo? Sì, sulla spiaggia e in mare dovrebbe essere vietato fumare (55%, 569 Voti)

Multe solo per chi lascia i mozziconi, non per chi fuma (37%, 381 Voti)

No, non sono d'accordo (6%, 66 Voti)

E' un argomento che non mi interessa (1%, 13 Voti)

Qualche tempo fa Primonumero.it ha lanciato un sondaggio chiedendo ai propri lettori se fossero d’accordo con il multare coloro che fumano in spiaggia.

È emerso – anche dai commenti su Facebook, dove si è creato un dibattito vivace – che la maggior parte vuole un drastico cambiamento. Circa il 55 per cento infatti ha votato a favore del divieto del fumo in spiaggia, mentre il 37 per cento ha affermato che si dovrebbero multare solo quelli che lasciano i mozziconi a terra.

Questo risultato è sicuramente dovuto al fatto che ormai le persone sono consapevoli che una sigaretta abbandonata in spiaggia o in strada impiega dai 5 ai 12 anni per decomporsi.

Questi dati preoccupanti hanno già mobilitato alcuni Comuni italiani. A Pesaro dal 15 luglio è stato vietato categoricamente dal sindaco il fumo sul bagnasciuga e in acqua: i fumatori dovranno, ovviamente, fumare lontano dalla riva e dovranno gettare i mozziconi negli appositi posaceneri.

A Fano invece il divieto è totale e comprende bagnasciuga, arenile, bar e ristoranti: insomma, tutto ciò che è compreso tra la riva e 200 metri.

Ovviamente c’è chi pensa che vietare il fumo in tutta la spiaggia sia un po’ esagerato, ma non nega il fatto che sia doveroso fumare sempre rispettando il prossimo.

Che sia un divieto categorico per i fumatori o solo per chi getta i mozziconi a terra, una cosa è certa: qualcosa va fatto. Adesso sta a chi di dovere mettere in atto delle iniziative per salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini in generale.