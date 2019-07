Verso il referendum sul tunnel, M5s: “Soddisfatti, ma non siamo stampella di nessuno”

Esulta il Movimento Cinque stelle per l’approvazione in consiglio comunale a Termoli dell’atto di indirizzo che dà avvio alla realizzazione di un referendum sul progetto del Tunnel.

Per i quattro consiglieri di opposizione “l’annosa questione del tunnel e opere annesse è giunta probabilmente alla sua definitiva conclusione. Nel consiglio comunale del 22 luglio è stato votato il sì al referendum consultivo che in qualche modo ha reso più semplice alla giunta Roberti, ritirare il mandato agli avvocati, già designati dall’ex giunta Sbrocca, per proporre ricorso al Consiglio di Stato”.

Per questo “il M5S coerentemente con quanto fatto in questi anni e chiaramente sempre dalla parte dei cittadini – prosegue la nota del gruppo consiliare – ha votato favorevolmente. Certo non ci sorprende l’atteggiamento assolutamente contrario dei 4 consiglieri Pd che votando contro hanno per l’ennesima volta dimostrato anche all’opposizione di non aver proprio compreso il messaggio che i termolesi hanno dato loro alle urne.

Tuttavia il M5S, lungi dall’essere la stampella di chicchessia, continuerà nella sua battaglia al fianco dei cittadini, restando una spina nel fianco di chi deve amministrare la città per il bene della comunità.”