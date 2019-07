Vandalizzata la pedana che conduce al gazebo utilizzato per celebrare i matrimoni in spiaggia, sul litorale nord di Termoli.

Da parecchi giorni è stato divelto un corrimano che ora è lasciato per terra, con i chiodi arrugginiti in evidenza. Appare chiaro che sia stato qualcuno ad aver danneggiato il manufatto, che per fortuna potrebbe essere riparato con poco tempo e lavoro.

Resta da capire se le telecamere che sono state installate anche sulle Mura del Borgo vecchio siano realmente in funzione o meno, dato che inquadrano proprio quella parte della Passeggiata Di Bitonto e la spiaggia. Il funzionamento del sistema di videosorveglianza sarebbe infatti un aiuto fondamentale per capire chi e come ha distrutto il corrimano.

Intanto una buca si è aperta, forse a causa del recente cattivo tempo, sulla piattaforma in legno che si trova lungo la passeggiata dei trabucchi. Già coperta malamente da un asse di legno, sparito questo, ora mostra tutta la sua pericolosità, anche a causa dei chiodi arrugginiti scoperti. Il luogo è molto frequentato, sia di giorno che di sera ed è perciò urgente provvedere a metterlo in sicurezza.