Il Comune di Termoli cerca quattro nuovi dirigenti. Sono infatti decaduti, con l’elezione del nuovo sindaco, tre dirigenti che erano stati nominati dall’ex Angelo Sbrocca ovvero Livio Mandrile, Marcello Vecchiarelli e Gianfranco Bove. A Termoli, con l’avvento del nuovo primo cittadino Francesco Roberti, sono rimasti in piedi i soli Massimo Albanese e Carmela Cravero, vincitori di concorso e che dunque non possono essere rimossi, oltre al Segretario Vito Tenore. Sulle loro ‘spalle’ tutto il lavoro che prima veniva ripartito tra loro e quelli che hanno dovuto liberare il proprio ufficio.

Una situazione di ‘affanno’ per i tre che, a partire dal 9 giugno – giorno dell’elezione di Roberti – hanno dovuto sobbarcarsi tutto il lavoro amministrativo. Era il 20 giugno, circa 10 giorni dopo l’elezione, quando è stato pubblicato un decreto di conferimento degli incarichi dirigenziali rimasti ‘orfani’, provvedimento necessario appunto per la stasi che si stava venendo a creare. Ai due dirigenti di ruolo sono stati confermati gli incarichi che già avevano ovvero: ad Albanese sono stati confermati gli incarichi nel Settore I, quello degli Affari Generali (Servizi demografici, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Archivio, Protocollo, Servizio Toponomastica) mentre alla Cravero sono stati confermati il Settore V (Finanze e Fiscalità locale) ed il Settore VII relativo al Servizio Cultura, Sport, Turismo e Biblioteca.

Al Segretario Tenore invece sono andati, oltre ai settori di cui già si occupava, ben quattro incarichi dirigenziali aggiuntivi, ad interim, nei Settori II (Sicurezza Ambientale), III (Programmazione, Gestione e Governo del Territorio), IV (Lavori Pubblici e Manutenzioni) e VII (Assistenza alla Persona).

Ed è proprio relativamente a questi quattro settori più a quello della Polizia Municipale (di cui per il momento è sempre Tenore ad occuparsi, sebbene limitatamente alla funzioni amministrative) che è stata indetta una selezione pubblica che scadrà alle 12 del prossimo 11 luglio. In totale sono quattro le figure dirigenziali ricercate. I settori sono cinque ma ‘Programmazione, Gestione e Governo del Territorio’ (Settore III) e ‘Lavori Pubblici e Manutenzioni’ (Settore IV) saranno appannaggio di un’unica figura che avrà un bel da farsi, trattandosi di ambiti particolarmente impegnativi.

La selezione pubblica dei quattro incarichi è a tempo pieno e determinato perché, come detto, l’incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco, i canonici 5 anni. Sono richiesti determinati titoli di studio e verrà valutata l’esperienza professionale, oltre a requisiti soggettivi generali. Sull’Avviso si legge che “Tra tutti i candidati sarà effettuata una selezione sulla base della valutazione dei curricula, attraverso la quale saranno individuati i candidati aventi un profilo di competenza in linea con quanto richiesto da ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire”. Conclusa la verifica dei requisiti necessari e la successiva fase di selezione, la ‘palla’ passerà al Sindaco che convocherà i candidati, indicati dal Segretario per ciascuna delle quattro posizioni per un colloquio di approfondimento. Dopodichè la decisione dei nuovi dirigenti per far funzionare a pieno regime la macchina amministrativa.

Qui il link della Selezione presente nel sito del Comune di Termoli, alla sezione ‘Avviso Pubblico’ dell’Albo Pretorio.