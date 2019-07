Adesso è ufficiale: Mirco Antenucci è un giocatore del Bari. L’attaccante molisano ha infatti firmato un contratto triennale coi Galletti, decidendo così di lasciare la serie A per scendere in C.

Il 35enne di Roccavivara ha siglato un accordo triennale, sposando così la causa della società pugliese che l’anno scorso è ripartita dalla serie D dopo il fallimento e quest’anno tenterà la risalita fra i cadetti.

Antenucci lascia la Spal, società di serie A con sede a Ferrara di cui è stato a lungo capitano, dopo tre anni e 36 gol messi a segno, oltre a 13 assist. In un post pubblicato su Instagram, il giocatore ha fatto una lunga dedica alla Spal e ai suoi tifosi, ammettendo però come qualcuno non ha voluto che lui finisse la sua carriera nel club emiliano.

Il Molise perde così il suo unico rappresentante nella massima serie calcistica italiana.

foto da www.sscalciobari.it