Tutti in spiaggia: navette gratis per Rio Vivo nei fine settimana e corse più lunghe da Piazza Garibaldi

La corsa di giugno è saltata, ma da oggi, sabato 13 luglio, torna la navetta gratis per il mare a Rio Vivo nel fine settimana e fino al 31 agosto. Con un ritardo di meno di due settimane rispetto al servizio già attivo dal 1 luglio sul Lungomare Nord, anche il litorale sud potrà finalmente giovare di un servizio essenziale al turismo balneare della città.

L’annuncio, arrivato pochi minuti fa, porta la firma dell’Assessore alla viabilità ed ai trasporti del comune di Termoli Enzo Ferrazzano che, nelle scorse settimane, aveva incontrato i balneatori di Rio Vivo assieme all’assessore Michele Barile, per cercare di trovare una soluzione al problema dei trasporti. Gli esercenti avevano fatto domanda per il servizio gratuito anche per quest’estate, per permettere ai propri clienti di raggiungere la spiaggia gratuitamente, eliminando così il problema del dover cercare parcheggio e di doverlo pagare.

Malgrado le loro richieste, però, era arrivata la doccia fredda: costi troppo alti e pochi viaggiatori avevano annullato le corse gratuite per la spiaggia a sud di Termoli. Lo scorso anno, infatti, il servizio navette sul tratto del litorale di Rio Vivo, non aveva registrato le utenze di quello del Lungomare Cristoforo Colombo: probabilmente grazie al numero superiore di parcheggi, alla maggiore vicinanza al centro ed alla presenza di alberghi e ristoranti, cittadini e turisti non hanno usufruito delle corse gratuite.

L’amministrazione comunale, dopo aver raccolto le istanze dei balneatori, ha deciso di ripristinare il servizio: e così, da oggi e fino al 31 agosto, residenti e turisti potranno recarsi in spiaggia gratuitamente tutti i sabati e le domeniche. Otto corse, quattro al mattino e quattro nel pomeriggio, collegheranno il quartiere di Difesa Grande a Rio Vivo: “In questo modo – scrive l’Assessore Ferrazzano – Nonostante la scarsa utenza che si era registrata nel corso dell’estate 2018, l’amministrazione comunale ha inteso accogliere le istanze provenienti dagli operatori balneari del lungomare Sud”.

Per chi, invece, vuole recarsi al mare anche nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, l’amministrazione ha pensato ad una soluzione: “Viene estesa la percorrenza dell’autobus Gtm numero 12, che parte dal capolinea di piazza Garibaldi e arriva al porto di Termoli – conferma ancora Ferrazzano – Nelle sei corse giornaliere, due mattutine e quattro pomeridiane, l’autobus giungerà sino al parcheggio di Rio Vivo, dove comincia il percorso pedonale per raggiungere gli stabilimenti balneari, in partenza dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza”.

Sul lungomare Nord sono state confermate 3 navette, due principali che percorrono il viale Cristoforo Colombo in senso inverso, sempre in partenza dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza, e una con una frequenza di sei corse, tre mattutine e tre pomeridiane che dal Terminal bus giunge sino al lido Torretta.