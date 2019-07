Grande serata rock presso l’Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia. Stasera 27 luglio a partire dalle ore 22 saranno di scena i “Dressed to Kiss”, cover band dei leggendari Kiss.

La band nasce nel 1993 a Roma e si contraddistingue per un’intensa attività live che li ha portati negli anni in giro per tutta Italia: da Torino a Firenze, da Genova a Pescara passando per Assisi e Pordenone ma non solo. I Dressed to Kiss si sono esibiti anche in Repubblica Ceca e a Barcellona e annoverano nel loro intenso curriculum anche partecipazioni televisive di spicco a Rai 1 ed MTV.

Negli anni ottengono numerosi riconoscimenti divenendo la prima “Tribute band” ad aver scritto e pubblicato un resoconto accurato della loro attività quindicennale, attraverso il libro:”Dieci anni in una tribute band”.

L’eccellente qualità della loro musica in un panorama come quello delle cover band in cui affermarsi è un’impresa ardua che li porta ad essere contattati dal batterista ufficiale dei Kiss, Peter Criss, che li volle con sé nella loro tournée del 1994. L’apprezzamento da parte della band a cui rendono omaggio non finisce qui: nel 2008 i Kiss, in concerto a Verona, li invitano per una foto insieme suscitando una reazione tanto inaspettata quanto entusiastica a dimostrazione della profonda stima dei Kiss stessi nei loro confronti.

Appuntamento dunque a questa sera a Montenero di Bisaccia per una serata all’insegna della grande musica rock internazionale. Insieme ai Dressed to Kiss si esibiranno i “The Full”, band hard rock molto apprezzata dagli appassionati del genere.

Chiunque ami questa band straordinaria non potrà mancare: lo spettacolo è assicurato per una serata d’estate che si preannuncia rovente