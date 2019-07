È risultata positiva anche al test della droga la 39enne che nella notte fra sabato 20 e domenica 21 luglio ha travolto con la propria Fiat Punto sei auto in sosta lungo via Torino, nel quartiere Porticone di Termoli. La donna era risultata subito visibilmente ubriaca, come confermato poi dagli accertamenti etilometrici che ne hanno accertato la positività, al pari del drug test. Ora risulta indagata per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della compagnia di Termoli si stanno occupando dell’indagine e attendono di conoscere dalle analisi quale fosse la sostanza stupefacente assunta dalla 39enne. I primi accertamenti mettono in evidenza le responsabilità della donna che attorno alle 2,30 di domenica ha provocato un incidente che sta facendo molto discutere a Termoli.

Il botto tremendo causato dalla Punto che è andata a colpire sei vetture in sosta ha svegliato decine di residenti, mentre altri sono accorsi dalle strade limitrofe per capire cosa fosse accaduto. Sul posto quella notte, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco.

Fra i più preoccupati i titolari di quelle sei vetture che ora chiederanno dei risarcimenti per i danni subiti. Il problema potrebbe sorgere per il fatto che la condizione di ubriachezza e positività alla droga della donna la mette sotto indagine penale, il che potrebbe consentire all’agenzia che aveva assicurato l’auto di evitare esborsi consistenti.

Valutazioni che andranno fatte in un secondo momento, perché ora è al vaglio la posizione della donna che guidava e che risulta indagata a piede libero, anche perché nessuno dei quattro feriti ha riportato gravi conseguenze.

In auto però erano in quattro. La persona seduta sul lato passeggero è rimasta lievemente ferita, mentre diversi testimoni hanno assicurato che sul sedile posteriore c’erano altri due uomini che si sarebbero dileguati in fretta. Anche su questo i carabinieri stanno cercando di fare luce.