Trasloco in via Larino e raduno moto Guzzi, le ordinanze del sindaco

A causa di un trasloco previsto per domani – sabato 6 luglio – a partire dalle 10 e fino alle 17, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha disposto il divieto di sosta lungo via Larino per una lunghezza di 15 metri proprio in occasione dei lavori in questione.

Inoltre, in occasione del raduno delle motociclette Guzzi previsto invece per domenica 7 luglio, sempre il primo cittadino, in occasione dell’evento ha disposto il transito e la sosta in Corso Vittorio Emanuele dei veicoli che partecipano al “terzo moto incontro guzzisti molisani” a partire dalle 8 della giornata di domenica.