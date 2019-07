Una tranquilla serata estiva. Forse i due amici avevano deciso di fare un giro dopo cena a bordo dello scooter e stavano percorrendo contrada Colle delle Api. Poi l’impatto violentissimo all’altezza del Decathlon contro una Ford che, secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo in via Ferro.

La tragedia questa sera (8 luglio), intorno alle 21.30, nelle vicinanze del pastificio ‘La Molisana’. Uno dei due ragazzi a bordo del mezzo a due ruote è stato balzato sulla strada ed è morto. G.D.V. aveva solo 20 anni e una vita davanti. Era stato uno studente dell’Itas Pertini di Campobasso. L’ambulanza del 118 giunta sul luogo dell’incidente non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Ma sarebbero gravissime anche le condizioni del suo amico, trasportato con urgenza all’ospedale ‘Cardarelli’ dal personale sanitario.

Infine nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra auto, una Punto, ma sembra senza gravi conseguenze per chi era a bordo.

Sul posto la Polizia Stradale che, supportata dai Carabinieri, ha effettuato i rilievi e procederà agli accertamenti di rito. Saranno effettuati i test antidroga e antialcol al conducente della Fiesta per accertare le sue responsabilità nel drammatico impatto. Stando alle prime ipotesi, non si sarebbe accorto dello scooter che arrivava dalla parte opposta della carreggiata e avrebbe svoltato verso via Ferro, la strada che conduce al pastificio La Molisana. Quindi l’avrebbe preso in pieno.

“Una scena da brividi, agghiacciante”, il commento di un passante che in quel momento si trovava in contrada Colle delle Api. Un rettilineo sul quale è facile procedere a velocità sostenuta, superando anche il limite di 50 chilometri orari consentito dal codice della strada in città. Una strada che di notte non è forse nemmeno illuminata a sufficienza e che spesso è teatro di incidenti.