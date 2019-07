E’ arrivata a Campobasso la seconda tappa del Gd tour, il viaggio dei Giovani Democratici. Dopo un positivo riscontro a Termoli, anche Campobasso diventa luogo di ritrovo per tanti giovani democratici interessati al rinnovamento del Partito e alla creazione di proposte per il rilancio del territorio molisano arrivati nel capoluogo sabato 20 luglio.

Tante le tematiche affrontate: dall’importanza dell’iscritto al ruolo della sinistra moderna fino ad arrivare al regionalismo differenziato.

Ed è stato proprio il regionalismo ad accendere un interessante dibattito che ha visto da più parti rivendicare l’unità nazionale e la necessità di non esasperare il già grande divario tra nord e sud.

Il”Anche a Campobasso i giovani Dem hanno dato prova della propria determinazione e del proprio attivismo – ha dichiarato il segretario regionale Alfredo Marini – Il progetto che ci vede in prima linea per il rilancio del Partito sul territorio è ben accolto da tutta la comunità democratica molisana. Un ringraziamento speciale, oltre ai giovani che hanno partecipato, a Nicola Messere (Segreteria Regionale Pd), Beatrice Matalone e Raffaele Spallone, esponenti dell’associazione “Futura”. Come Giovani Democratici ci facciamo promotori e garanti dell’allargamento del campo progressita aprendoci alle altre realtà presenti all’esterno del PD e che oggi sono alla ricerca di nuovi interlocutori per costruire una opposizione compatta a questa destra pericolosa”.

Il tour continua a Isernia domenica 28 luglio alle 16.30 nella sede cittadina del Pd in Piazza Trento e Trieste per la terza tappa.