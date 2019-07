“Mi riferivo a chi scrive sui social, spesso dietro la protezione dell’anonimato”: così il presidente della Giunta Regionale del Molise Donato Toma a chiarimento dell’affermazione fatta ieri durante una intervista tv sui giornalisti-giornalai, che ha scatenato la forte critica dell’Ordine professionale del Molise.

Il caso è stato raccontato da Primonumero qua. Ora il Governatore fornisce la sua versione: “I giornalisti sono coloro che, regolarmente iscritti all’Albo, svolgono il lavoro con professionalità e rispetto della deontologia. E di loro ho il massimo riguardo.

I “giornalai” – e non mi riferisco agli edicolanti, nei confronti dei quali nutro grande stima per l’attività che portano avanti – sono una pletora di comunicatori improvvisati che inondano il web, molto spesso in forma anonima, con notizie false, tendenziose e prive di ogni fondamento. Il mio giudizio negativo è da porre in relazione solo a quest’ultima categoria di soggetti”.