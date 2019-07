Termoli, Antonio Lafratta spegne la prima candelina

Sei in cammino lungo il percorso della vita accompagnato dal sentimento più importante, quello dell’amore. Ogni giorno ci regali emozioni, dai senso alla nostra famiglia, ci sorprendi in ogni gesto e in ogni sguardo. Festeggiare il tuo primo compleanno diventa un’occasione per condividere questo momento e rinnovare il nostro grazie, sempre. Antonio Lafratta spegne la prima candelina per la gioia di papà Vincenzo, mamma Paola, dei nonni, delle bisnonne, degli zii e di tutte le persone che gli vogliono un mondo di bene pensando anche a chi presto arriverà per donare lo stesso e autentico amore.