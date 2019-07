Da alcuni giorni la nostra penisola è interessata da correnti più fresche ed instabili da nord. Tuttavia, è in arrivo una nuova rimonta dell’anticiclone africano che farà aumentare le temperature di molti gradi.

SITUAZIONE ATTUALE: Il meteo d’estate, quello della canicola opprimente, è stato completamente spazzato via. Attualmente l’Italia risente della fase apicale di un deciso refrigerio, derivante dal passaggio rapido di un vortice ciclonico freddo in quota. Dal prossimo weekend anche l’Italia tornerà a sperimentare una fase via via più calda, con l’anticiclone africano che potrebbe di nuovo radicarsi ed insediarsi per lungo tempo sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

DOVE FARA’ PIÙ CALDO: come accaduto a fine giugno, il promontorio anticiclonico potrebbe posizionare la propria roccaforte tra il Mediterraneo Occidentale, la Francia e la Penisola Iberica. Aria rovente quindi potrebbe risalire in modo più deciso proprio sull’Ovest Europa e anche sulle nazioni centrali. Per quanto concerne l’Italia, se giungeranno conferme riguardo quest’evoluzione, il caldo più intenso dal 22/24 luglio dovrebbe colpire le regioni centro-settentrionali (specie Nord-Ovest, Val Padana, Toscana, Lazio e Sardegna). Interferenze d’aria più fresca limiterebbero la calura tra regioni adriatiche e ioniche.

Meteo Molise nei prossimi giorni:

Mercoledì: giornata prevalentemente soleggiata su tutta la regione sia al mattino che nel pomeriggio. Rari addensamenti, in un contesto comunque di schiarite estese e diffuse, nel corso del pomeriggio a ridosso dei rilievi più elevati. Venti deboli all’interno, moderati da nord-ovest sulla costa. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Mare da mosso a poco mosso.

Giovedì: al mattino cielo poco nuvoloso ma con tendenza a cielo sereno nelle ore seguenti. Venti deboli. Temperature in ulteriore lieve rialzo con valori sui 26-28 gradi. Mare poco mosso.

Venerdì: poche variazioni di rilievo rispetto ai giorni scorsi con esteso e diffuso soleggiamento. Venti generalmente deboli di direzione variabile. Temperature ancora in ripresa fino a 28-30 gradi. Mare calmo.

