A partire da domani 5 luglio Petacciato marina avrà un servizio in più, due bagni pubblici a ridosso della spiaggia. Un passo avanti necessario e più volte richiesto dai bagnanti che finora potevano usufruire solo dei WC dei due stabilimenti balneari presenti nell’area che dal semaforo della statale 16 sbuca sull’Adriatico. Si tratta della seconda grossa novità in pochi giorni, dopo la riapertura al pubblico dell’area pic nic nella pineta. E a breve potrebbe arrivare le docce tanto richieste e fondamentali per dare un’accoglienza dignitosa a residenti e turisti.

I bagni sono stati montati nelle scorse ore dopo l’ultimazione della realizzazione a opera della ditta Ecocontrol di Termoli, la stessa che ha già fornito l’isola ecologica sistemata proprio sul piazzale della Guardia Costiera, a Petacciato marina.

“Finalmente i servizi igienici sulla nostra spiaggia libera – esulta sui social il sindaco Roberto Di Pardo -. Poco alla volta stiamo cercando di creare le condizioni affinché la nostra spiaggia libera possa risultare più attrattiva possibile: passerelle sistemate e fruibili, posizionamento di più cestini, pulizia pineta con area pic nic e da oggi finalmente i bagni. Aiutateci a tenere il tutto in ordine: la nostra spiaggia è il nostro biglietto da visita”.

Di Pardo ha voluto ringraziare proprio il titolare dell’azienda costruttrice, Fausto Di Stefano. “Ha mostrato grande disponibilità venendoci incontro e capendo le nostre esigenze”. Ma i lavori potrebbero essere solo all’inizio perché il Comune sta pensando di montare di fianco ai bagni anche due docce pubbliche. L’operazione potrebbe essere realizzata nell’arco di poco tempo.

Intanto da circa dieci giorni è tornata fruibile l’area pic nic all’interno della pineta di Petacciato marina, un patrimonio naturale che per vari motivi è rimasto inutilizzato per decenni. Dopo aver ottenuto l’ok dalla Regione, il Comune ha fatto riaprire il cancello che era stato chiuso alla fine degli anni Novanta, anni nei quali quell’area era ampiamente frequentata da residenti e turisti ‘mordi e fuggi’ che amavano trascorrere qualche ora al fresco a pochi passi dal mare consumando il pranzo in tranquillità.

Una possibilità che adesso torna d’attualità, con la pulizia della parte immediatamente vicina all’ingresso da via del Mare, con sistemazione di tre panche con tavoli di legno e bidoni per la raccolta differenziata.

Il Comune adriatico ha presentato diversi progetti per tornare a un utilizzo della pineta consapevole e rispettoso dell’ecosistema ma che al tempo stesso strizzi l’occhio al turismo. Percorsi avventura, aree passeggio e varie altre iniziative utili anche all’antropizzazione della pineta che siano fonte di sviluppo e al tempo stesso sistema efficace per evitare sporcizia e degrado. Al momento però tutti i progetti sono ancora bloccati dai vincoli ambientali che caratterizzano l’area.