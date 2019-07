Street Predators, esce dal carcere la titolare del bar al centro dell’inchiesta

E’ stata scarcerata e ha ottenuto il beneficio dei domiciliari la giovane donna di Vasto arrestato con altri 5 nell’operazione Street Predators, che ha scoperto un presunto sistema di furti di carte di credito e di autovetture sui lungomare da Ortona a Montenero Di Bisaccia a Termoli. La donna, difesa dal penalista termolese Pino Sciarretta, aveva risposto alle domande del Gip nell’interrogatorio di garanzia professando la sua estraneità rispetto alle accuse.

E’ la titolare di alcune attività fra cui il bar di Vasto Marina finito nel mirino degli inquirenti in quanto considerato un luogo di convivenza rispetto alla presunta associazione a delinquere. Qui alcuni indagati, secondo la ricostruzione degli investigatori, passavano i bancomat risultati rubati ricevendo in cambio denaro contante, come in una sorta di “banca”. Un’attività sospetta per i carabinieri, che la donna aveva invece spiegato essere del tutto normale dal momento che lì accanto c’è un casinò aperto a tutte le ore nel quale si gioca denaro.

Il Riesame oggi ha accolto la richiesta del difensore per lei, mentre gli altri coinvolti dalla misura restrittiva in carcere restano dentro. Secondo la pubblica avrebbero rubato decine di autovetture parcheggiate sui lungomari tra Ortona, Vasto, Termoli e Montenero di Bisaccia. I furti sarebbero avvenuti nella scorsa estate.