“Strappano i bimbi dalle loro famiglie”: le immagini dei Misteri offese da Forza Nuova

“Quelli del ‘restiamo umani’ strappano i bambini dalle nostre famiglie, li plagiano e li affidano ad amici e a coppie omosessuali”. Come immagine uno dei simboli dei Misteri di Campobasso: il diavolo che solleva un bambino.

L’ultima campagna di Forza Nuova ha sollevato un polverone a livello nazionale. Le fotografie sono state affisse sulle porte di diversi circoli del Pd di Bologna e di altre città italiane, come denunciato dall’esponente dem Luigi Tosiani.

Il riferimento è all’operazione ‘Angeli e demoni’, che ha portato al fermo di diverse persone tra cui il sindaco, la responsabile dei servizi sociali e altri professionisti, a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. “Si tratta di metodi squadristi, di atti violenti, che alimentano odio, davanti ai quali non resteremo a guardare. Non ci faremo intimidire, ma saremo al servizio delle nostre comunità con maggiore forza e determinazione”, ha scritto Tosiani in un post su Facebook.

Ma soprattutto la violenta iniziativa del partito di estrema destra colpisce al cuore e offende il Molise e il capoluogo di regione dal momento che la sfilata dei Misteri è una delle tradizioni più suggestive e antiche, tanto che si sta lavorando da anni per il riconoscimento come patrimonio Unesco.

Mentre a Bologna i rappresentanti locali del Partito democratico presenteranno una denuncia contro Forza Nuova, sarebbe il caso che anche Campobasso si ribellasse denunciando i responsabili di un gesto che reputiamo vergognoso. Una campagna che massacra il bagaglio artistico e culturale rappresentato dalle opere dello scultore Paolo Saverio di Zinno e che ha provocato reazioni indignate tra i campobassani. Il Pd di Campobasso porterà l’argomento in Consiglio comunale in programma dopodomani (11 luglio).

Magari sarebbe opportuna una denuncia alle autorità competenti anche da parte dell’amministrazione comunale guidata da Roberto Gravina, sindaco del Movimento 5 Stelle, che per l’edizione di quest’anno ha invitato ben due ministri ad assistere alla sfilata degli Ingegni dal balcone di palazzo San Giorgio: il vice premier Luigi Di Maio e la titolare della Difesa Elisabetta Trenta. Entrambi, si ricorderà, espressero apprezzamento per la bellissima manifestazione che da secoli si svolge nel giorno di Corpus Domini.