Smantellato il ‘vecchio’ semaforo dell’incrocio di Piazza del Papa

Il semaforo di piazza del Papa a Termoli d’ora in poi sarà solo un ricordo. È stato smantellato infatti mercoledì scorso l’ultimo apparecchio rosso-verde-arancione rimasto a Termoli, sebbene non più funzionante da aprile scorso.

La rotonda, come ormai tutti sapranno, ha preso il posto del semaforo circa 3 mesi fa. I lavori erano ufficialmente iniziati il 1 aprile e, tempo poche settimane, la rotatoria in cui si intersecano via Madonna delle Grazie, via America e via Asia ha visto la luce.

Era però rimasto in piedi l’obsoleto semaforo e in tanti si sono chiesti che cosa ci facesse ancora lì.

Da questa settimana gli operai lo hanno rimosso. Così si presenta ora la via.