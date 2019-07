Tavolo tecnico sulla sicurezza stamane 9 luglio al Comune di Termoli, alla presenza dei massimi vertici delle forze di polizia del territorio, a partire dalla Prefetta di Campobasso, Maria Guia Federico.

Un appuntamento diventato ormai prassi da tre anni, per organizzare al meglio, dal punto di vista della sicurezza pubblica, il grande afflusso di turisti e cittadini che tornano nei luoghi d’origine dopo aver trascorso gran parte dell’anno altrove per motivi di studio o lavoro.

Al tempo stesso necessario confrontarsi, come rimarcato dalla Prefetta, per capire quali le necessità e affrontare le priorità in vista dei maggiori eventi estivi e dell’affollamento sulle spiagge, nelle piazze e nei maggiori centri di aggregazione.

Presenti quindi, tra gli altri, il questore Mario Caggegi, il colonnello e comandante provinciale dei Carabinieri Emanuele Gaeta, il commissario di Polizia Nevio Di Vincenzo, il comandante della Capitaneria di porto Francesco Massaro, i vertici territoriali delle Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dei Vigili del fuoco.

Inoltre erano presenti i sindaci di tre dei Comuni costieri, vale a dire Francesco Roberti per Termoli, Piero Donato Silvestri per Campomarino e Roberto Di Pardo per Petacciato.

“Siamo qui coi sindaci dei centri rivierarschi per confrontarci – ha detto alla stampa la Prefetta -. L’obiettivo è di trattare sul territorio il tema dell’ordine pubblico e attuare un coordinamento efficace. Le criticità maggiori sono l’ambulantato abusivo e le manifestazioni che aumentano insieme con la popolazione. Inoltre è previsto un incremento del numero delle forze dell’ordine sul territorio“.